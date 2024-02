Resultatfall for Orkla

Orklas omsetning økte i fjerde kvartal med 10 prosent til 17,7 milliarder kroner. Det viser kvartalsrapporten, som ble lagt frem torsdag morgen.

Porteføljeselskapene hadde en resultatfremgang. Det justerte driftsresultatet økte med 17 prosent til 1,6 milliarder kroner.

- Jeg er fornøyd med at de fleste porteføljeselskapene rapporterer om organisk vekst, høyere driftsresultat og økt kontantstrøm fra driften. Det er tegn til bedring i våre markeder og flere av selskapene opplevde volumvekst i 4. kvartal, sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla i en børsmelding.

Orkla (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 17.739 16.077 Driftsresultat 1.266 1.702 Resultat før skatt 1.340 1.702



Lavere innkjøpspriser

Flere av selskapene har ifølge Selte hatt en svakere vekst i innkjøpskostnadene mot slutten av året. Konsernsjefen sier det er tegn til at den positive utviklingen fortsetter i første halvår av 2024.

Merkevarekonsernets resultat viste imidlertid en nedgang. Resultat før skatt landet i fjerde kvartal på 1,3 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder samme kvartal i 2022. Svekkelsen skyldes i all hovedsak vesentlig lavere kraftpriser. Det justerte driftsresultatet i Hydro Powers ble redusert fra 631 millioner kroner til 183 millioner kroner.

For 2023 som helhet omsatte Orkla for 67,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 16 prosent. Konsernets Orklas resultat før skatt endte på 7,0 milliarder kroner, ned 5 prosent fra 2022.

Dobler utbyttet

Orklas styre foreslår et utbytte på 6 kroner per aksje. Det er 3 kroner utover det ordinære utbyttet, og tilsvarer et samlet utbytte på 6 milliarder kroner.

Økningen knyttes til forventet større utbytte fra Jotun og oppgjør fra partnerskapsavtalen med Rhône. Orkla solgte 40 prosent av Orkla Food Ingrediens til PE-selskapet i fjor høst.