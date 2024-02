REC Silicon nær doblet tapene på driften

Saken oppdateres

REC Silicon overrasket alle da de i går kom med beskjeden om at de stenger ned deler av produksjonen i Butte.

Aksjen krakket umiddelbart etter beskjeden, men hentet seg inn igjen og endte til slutt ned 2,8 prosent – godt hjulpet av analytikernes reaksjoner på kursfallet.

– At børsverdien faller med 1 milliard kroner er helt åpenbart feil, sier analytiker Gard Aarvik i Pareto etter at REC Silicon stenger ned det som antas å bli et tapssluk.



Inntektene økte

REC Silicon la i morges frem sin rapport for fjerde kvartal som viser at inntektene økte til 40,5 millioner dollar, opp fra 34,8 millioner dollar i tredje kvartal.

EBITDA endte på minus 31,2 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 17,8 millioner dollar i forrige kvartal.

Salgsvolumet for silisiumgass for fjerde kvartal var 832 MT sammenlignet med 754 MT i forrige kvartal. Totalt salgsvolum for polykristallinsk silisium for fjerde kvartal var 182 MT.

REC Silicon rapporterte kontantreserve på 170,9 millioner dollar ved utgangen av 2023, sammenlignet med 121,7 millioner ved utgangen av tredje kvartal samme år. Økningen i kontanter var hovedsakelig et resultat av kontantstrøm fra salgsinntektene fra selskapets aksjer i Yulin JV.

Betydningsfulle hendelser

Fjerde kvartal bød særlig på to positive hendelser for selskapet, og én negativ, fersk nyhet.

Først kom produksjonen i gang ved Moses Lake-anlegget igjen. For det andre ble selskapet kvitt eierskapet i Yulin JV for over 136 millioner dollar. Det har styrket selskapets økonomiske stilling og gitt fleksibilitet til å utnytte fremtidige muligheter når de oppstår.

– Finansresultatene for kvartalet var svake, men selskapet fortsetter å arbeide mot våre første forsendelser av vårt høyrenhets granulære polykristallinske silisium fra Moses Lake og fullføringen av prosjektene i Butte, sier Kurt Levens, adm. direktør i REC Silicon i rapporten.