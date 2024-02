Har Airbus og Boeing som kunder: Nå er det kronerulling i Norsk Titanium

08.02.2024 Med en fabrikk i USA og flyprodusenter som Boeing og Airbus, samt halvlederselskapet ASML i Nederland på kundelisten, er Norsk Titanium i vinden. Samtidig har selskapet slitt med et kraftig kursfall siden børsnoteringen i 2021. Nå er de ute for å hente kapital som skal få dem frem til de går i breakeven på kontantnivå. Vi får med oss styreleder John Andersen Jr. i studio for å diskutere transaksjonen, opsjonene investorer har i opplegget som er satt og hva pengene skal brukes til.