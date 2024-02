Ny kollaps i REC Silicon-aksjen

REC Silicon stupte onsdag, men hentet seg inn fra dagens laveste på 8,50 kroner. I forkant av fallet hadde det blitt satt lavere topper i RSI-chartet helt siden toppen på 18,475 kroner intradag den 6. september 2023. Bruddet på den tekniske støtten på 12,25-nivået kom i kjølvannet av at RSI har etablert en ny fallende trendlinje i RSI-chartet, brutt 50-nivået og den positive undertonen. RSI dykket ned i et oversolgt område under 70 i RSI-chartet, noe som åpnet for en korreksjon opp igjen mot den tekniske motstanden. For å antyde at fallet var forbigående må den sterke tekniske motstanden i området 12,25 til 12,50 kroner brytes på stigende omsetning. Butter det mot det nivået kan det åpne for nye fall i den lange, fallende hovedtrenden.