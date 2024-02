Bedre enn ventet fra Kongsberg Gruppen

Milliardrushet fortsetter i Kongsberg Gruppen: Store investeringer, utbytter og vekst

09.02.2024 Omsetningen har doblet seg på noen år til over 40 milliarder, utbyttene økes og det investeres stadig mer for å møte en tilsynelatende endeløs appetitt for forsvarsløsninger. Hvordan håndterer Kongsberg Gruppen denne kraftige veksten samtidig som man prøver å unngå overinvesteringer og en utvanning av den gode lønnsomheten? Vi spør konsernsjef Geir Håøy som fredag slapp tall markedet jublet over. I tillegg til forsvarsmarkedet spør vi om hvordan selskapet ser på maritim sektor der de er en ledende leverandør – i en tid der mange redere snakker om høye nybyggingskostnader og krevende teknologivalg.