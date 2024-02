– Jeg så selvfølgelig for meg en oppgang, etter at Yaras resultat var 60 prosent bedre enn konsensus. Men jeg var litt spent på hvordan markedet ville tolke utbyttet på bare 5 kroner. Det er ikke veldig spenstig, sier analytiker Morten Normann i Carnegie.

Markedet svarte med å sende aksjen opp 5–6 prosent, og selv om aksjen falt litt utover ettermiddagen, ble det en solid opptur. I tillegg til at resultatet kom inn langt over forventningene, trekker Normann frem at Yara-sjef Svein Tore Holsether kom med positive uttalelser om gjødselmarkedet i år. Det betyr at estimatene skal opp.

OPPJUSTERER: Nordea-analytiker Morten Normann hever Yaras 2024-estimater. FOTO: Iván Kverme

– Jeg vil tippe at konsensus skal opp med mellom 6 og 8 prosent for 2024, sier han.

Ifølge Infronts estimater var det før fredagens kvartalsrapport ventet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 2,1 milliarder dollar i 2024.

– Jeg ser for meg at 2024-estimatet skal opp mellom 5 og 10 prosent. En kursoppgang fredag på rundt 6 prosent er derfor fair , og motvirket det skuffende utbyttet, sier Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen.

Ikke et problem

Da Yara la frem tredjekvartalstall i oktober, endte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på 234 millioner dollar under forventningene. Det likte selvfølgelig markedet dårlig, og aksjen ble sendt ned 6,3 prosent til 361,60 kroner.

Fredag var turen kommet til å legge frem fjerdekvartalstallene, noe som gikk langt bedre. Ebitda kom inn på 586 millioner dollar, som var 217 millioner dollar bedre enn Infronts konsensus. Et par timer før børsen stengte var Yara-aksjen opp 4,9 prosent til 361,30 kroner.

Yara (Mill. USD) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 3.582 5.464 Driftsresultat 260 777 Resultat før skatt 309 953 Resultat etter skatt 246 766

– Er det problematisk at det er så stort avvik mellom resultatet og forventningene, med påfølgende kursutslag på rapporteringsdagen?