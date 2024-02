Vendepunkt i Yara-aksjen

Yara-aksjen har utviklet en liten omvendt-hode-skulder-formasjon. Halslinjen på 353-nivået er brutt, noe som åpner for oppgang mot 370 kroner. Den fallende sekundærtrenden er brutt og nå testes den tekniske motstanden på 361-nivået og brudd på det nivået kan åpne for videre oppgang mot 367-, 370-nivået og kanskje 200 dagers glidende gjennomsnitt. Det er positive undertoner i RSI-chartet og RSI har brutt over 50-nivået igjen, noe som signaliserer økende stingingstakt.