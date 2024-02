Ny kursrekord for Saab

Mandagens oppgang på nesten 6 prosent sendte Saab-kursen til en ny toppnotering. Den svenske våpenprodusenten la fredag frem knallsterke tall for fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av kraftig opprustning i Europa. Driftsresultatet økte med mer enn 8 prosent på ett år, og målet for den årlige organiske salgsveksten i perioden 2023-2027 ble økt fra 10 til rundt 15 prosent. Også ordreinntaket på 31,5 milliarder svenske kroner var langt bedre enn ventet.

I energisektoren skal skiferoljeprodusenten Diamondback Energy slå seg sammen med Endeavor Energy. Sistnevntes eiere og långivere får i alt 26 milliarder dollar i kontanter pluss aksjer, og transaksjonen ventes å bli ferdigstillt i løpet av fjerde kvartal. Resultatet blir den tredje største operatøren i det viktige Permianbassenget, etter Exxon og Chevron. Et mål for Diamondback, som regnes som en lavkostprodusent, er å senke det fusjonerte konsernets utgifter. Ved firetiden var aksjekursen opp med 9 prosent. Endeavor er privateid.

The Hershey Company fikk derimot et kursfall på godt over 1 prosent. Morgan Stanley nedgraderte sjokloladeaksjen til «undervekt», samtidig som kursmålet ble senket fra 191 til 183 dollar. Bankens analytiker viste til en lite imponerende rapport for fjerde kvartal, langt høyere priser på kakaobønner, blodfattig etterspørsel, stadig tøffere konkurranse og aksjens relativt høye prising. Hershey har selv spådd nullvekst i inntjeningen i år, men selskapets P/E ligger likevel på over 20, basert på estimatet for 2024.

For øvrig fokuserer investorene på renteutviklingen. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner lå mandag ettermiddag på 4,19 prosent, opp fra en bunn på 3,78 prosent så sent som 28. desember i fjor. Markedet ser det nå som svært usannsynlig at Fed senker styringsrenten allerede 20. mars, men et kutt den 1. mai regnes som 58 prosent trolig. For en måned siden var det nærmest utenkelig at Fed funds-renten fortsatt ville ligge på 5,25-5,5 prosent i mai.