Norsk Industri og den tidligere direktøren brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023, og blant dem som var med direktøren på jakt, var daværende stortingspolitiker Else-May Botten (Ap), skriver E24.

Botten er i dag statsforvalter i Møre og Romsdal.

Lier-Hansen sier at han og Botten ikke diskuterte konkrete beslutningssaker på de to jaktturene, men «hvordan du skal ivareta klima, miljø og en god industripolitikk». Han bekrefter at turene var påvirkningsarbeid.

Botten sier til E24 at turene var private, og at hun var der som venn av Lier-Hansen og kona. Hun førte derfor ikke opp turen i Stortingets gaveregister.

