Etter den siste tids medieomtale, har styret i Norsk Industri fått tilflyt av nye opplysninger om tidligere adm. direktør Stein Lier-Hansens bruk av organisasjonens midler, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

De skriver at Lier-Hansens disponering av Norsk Industris midler har vært mer omfattende enn først antatt.

– Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidete undersøkelser. Undersøkelsene vil bli gjennomført med bistand av ekstern ekspertise og rådgivere som rapporterer direkte til organisasjonens styre, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri.

Det er PwC-partner Gunnar Holm Ringen som vil lede undersøkelsene.

Bakgrunnen for undersøkelsene er, ifølge pressemeldingen, at Norsk Industri-styret høsten 2023 avdekket «kritikkverdige forhold som ikke var i tråd med ønsket praksis for representasjon». Lier-Hansen skal i etterkant ha blitt informert om forholdene og stanset bruken av midlene.

Tidligere Freyr-topp med på jakt

Tidligere tirsdag meldte TV2 om at tidligere styreleder i den utskjelte batteriprodusenten Freyr, Torstein Dale Sjøtveit, var med på tur med Stein Lier-Hansen.

I en epost til TV2 skriver han at han ikke tror at Norsk Industri har betalt noe i forbindelse med hans jaktturer, men at han har betalt direkte til Lier-Hansen «som arrangerte alt».

MED PÅ TUR: Tidligere styreleder i Freyr, Torstein Dale Sjøtveit, har bært med Stein Lier-Hansen på en av hans nå mye omtalte hytteturer. Foto: NTB

Den tidligere Freyr-toppen sier han har vært på tur arrangert i 2021, 2022 og 2023, og at prisen varierte.

Sjøtveit sier han ikke var på hyttetur sammen med Stein Lier-Hansen, «men jeg har leid terrenget og som sagt betalt alt selv».

På spørsmål fra E24 om hvordan jaktturene ble stelt i stand svarte Sjøtveit at «jeg kjenner ham, og vi er Rjukan-gutter begge to».