SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Hexagon Composites kunne vise til vekst på inntektssiden i fjerde kvartal 2023, hvor inntektene økte til 1,44 milliarder kroner, opp fra 1,28 milliarder i fjerde kvartal 2022, ifølge kvartalsrapporten. Veksten var hovedsakelig drevet av vekst i inntektene til Hexagon Agility, som så inntektene øke fra 1 til 1,2 milliarder mellom fjerde kvartal i 2022 og 2023.

Driftsutgiftene i fjerde kvartal 2023 kom på 1,3 milliarder, som ga et driftsresultat på 126 millioner kroner. Det er en liten vekst fra 105 millioner et år tidligere.

Resultatet før skatt kom på minus 797 millioner kroner – et kraftig fall fra pluss 1,6 millioner i året før. Fallet kommer av et regnskapsmessig verdifall på Hexagon Purus sine eiendeler på 702 millioner kroner. Composites satt per 31. desember på 38,4 prosent av Purus-aksjene.

Etter skatt kom resultatet på minus 783 millioner, kraftig ned fra pluss 5,5 millioner året før.

I løpet av hele 2023 hadde Composites inntekter på 5,2 milliarder, opp fra 4,3 milliarder i 2022. Det er første gang noensinne at selskapet har inntekter på over 5 milliarder.

Driftsresultatet i 2023 kom på 480 millioner kroner, og resultatet før skatt kom på minus 933 millioner. Resultatet etter skatt endte på minus 914 millioner kroner.