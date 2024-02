Jernmalmprodusenten Rana Gruber la frem tall for fjerde kvartal torsdag morgen. Fasit ble en rekordhøy omsetning på 620,2 millioner kroner, opp fra 382,8 millioner samme periode i 2022. Økningen drives av høyere realiserte priser, økte salgsvolumer, samt valutaeffekter fra en svekket norsk krone.

Resultatet før av- og nedskrivinger kom inn på 350,5 millioner kroner. Utbyttebetalingene fortsetter for 12. sammenhengende kvartal. Styret har besluttet å utbetale et kvartalsvis utbytte på 4,27 kroner pr. aksje. Dette gir en total utbetaling pr. aksje på 12,36 kroner for regnskapsåret 2023.

– Fjerde kvartal er en solid avslutning på året for Rana Gruber. Produksjonen nådde rekordhøye volumer i 2023, samtidig som vi oppnådde en jevn økning i kvaliteten på vårt viktigste produkt, Hematitt. Vi forventer at den sterke produksjons- og kvalitetstrenden vil fortsette, sier Gunnar Moe, adm. direktør i Rana Gruber.

Produksjonsvolumene i kvartalet var som annonsert i produksjonsoppdateringen i januar, 453 tusen tonn, en nedgang fra 461 tusen tonn fra fjerde kvartal 2022.

Rana Gruber (Mill. NOK) 4.kv. / 23 4.kv / 22 Driftsinntekter 620,2 382,8 Driftsresultat 316,0 127,9 Resultat før skatt 223,8 343,6 Resultat etter skatt 174,6 268,0



Spetalen vekter seg ned

I januar gikk investor Øystein Stray Spetalen inn i gruveselskapet og kjøpte aksjer for rundt 20 millioner kroner til en kurs på 71,73 kroner pr. aksje. Siden inngangen til Spetalen har kursen steget rundt 8 prosent og i februar begynte han å vekte seg ned. Ifølge Finansavisens bjellesautjenesten skal han nå ha solgt aksjer for 4,6 millioner kroner. Etter transaksjonen sitter Spetalen med en beholdning verdt 12,3 millioner etter sluttkurs onsdag.