Elopak avsluttet 2023 med et sterkt fjerde kvartal, skriver selskapet i en melding til Oslo Børs.

Omsetningen økte med 7,5 prosent til 287,2 millioner euro. Av dette utgjorde 8,4 prosent organisk vekst, eller 22,4 millioner euro.

Justert EBITDA var 40 millioner euro. Det er en forbedring på 4,1 millioner euro, med en margin på 13,9 prosent.

Elopak (Mill. euro) 2023 (Q4) 2022 (Q4) Driftsinntekter 287,2 267,2 Driftsresultat 22,3 16,1 Resultat før skatt 15,3 15,7 Årsresultat 13,5 11,2

Nedbetaler gjeld

Justert EBITDA kom imidlertid inn noe lavere enn forventet. Konsensusestimatene var på 41 millioner euro, ifølge estimater fra fem analytikere, innhentet av selskapet.

Selskapet hevder å ha sterk kontantstrøm, og den brukes til å nedbetale gjeld. Gjeldsgraden ble redusert til 1,9.

– Jeg er glad for å rapportere enda et kvartal med sterk ytelse, og jeg er fornøyd med å bekrefte at Elopak-teamet har levert på alle de tre- til fem-årsmålene som ble satt i børsintroduksjonen i 2021, sier Thomas Körmendi, sier konsernsjef i Elopak.

– Vi går inn i 2024 fra en sterk posisjon, og jeg ser frem til å styrke vårt bidrag til et mer bærekraftig samfunn samtidig som vi fortsetter å skape aksjonærverdi i årene som kommer, kommenterer han.

Foreslått utbytte på var 1,46 kroner pr. aksje for 2023. Det skal være i tråd med selskapets utbyttepolitikk.

Største eier

Største eier i Elopak er Ferd. Andresen-familiens holdingselskap eier 60 prosent av selskapet, som lager drikkekartong.

Så sent som i november 2023 styrket Ferd sin posisjon i industriselskapet.

På forhånd ventet SEB-analytiker Håkon Fuglu sterke kvartalstall for Elopak mot året før, men en nedgang fra et svært sterkt tredje kvartal.

