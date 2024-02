Kraftige signaler i Tomra-aksjen

Tomra-aksjen var en fantastisk aksje etter finanskrisen. Frem til 30. desember 2021 gikk aksjen nesten 40 gangen. Siden det har aksjen utviklet en fallende trend, falt nesten 70 prosent. Onsdag vaket aksjen rundt 100 kroner, før den sluttet på 97,08 kroner. Torsdag smalt aksjen opp, brøt den tekniske motstanden på 100-nivået, 112-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Den etablerte et gap ( ingen omsetning mellom onsdagens høyeste og torsdagens laveste) og punkterte så vidt også den tekniske motstanden på 125-nivået. For å åpne for videre oppgang må aksjen nå etablere seg over den tekniske motstanden på 125-nivået. Det kan i så fall bli et teknisk fundament for videre oppgang mot 138-nivået og den sterke, tekniske motstanden på 153-nivået. Underveis må i så fall også topplinjen i den fallende hovedtrenden brytes. Det ble etablert en positiv undertone i RSI-chartet og den første fallende trendlinjen og 50-nivået ble også brutt. RSI stanget videre opp mot den lange fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet. Denne kan fremdeles fortsette å legge en demper på utviklingen i RSI-chartet, og må brytes for å fjerne den usikkerheten og åpne for videre oppgang. Så lenge den positive undertonen fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned igjen mot 200 dagers snittet og den tekniske støtten på 112-nivået bli forbigående. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.