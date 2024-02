Bilaksjer til topps i Europa

Torsdag var to bilaksjer blant børsvinnerne i Europa. Renault-kursen la på seg nesten 6 prosent, etter at selskapet hevet utbyttet fra 0,25 til 1,85 euro pr. aksje. I fjor steg inntektene med 13 prosent, mens bunnlinjen bommet på konsensusestimatet med en hårsbredd. I år spår ledelsen både lavere marginer og en redusert fri kontantstrøm, men «guidingen» ble likevel regnet som oppmuntrende.

I samme sektor leverte Stellantis rekordhøy omsetning og lønnsomhet i 2023, delvis grunnet godt elbilsalg – og til tross for lange streiker og svindyre lønnsavtaler i USA. I tillegg skal utbyttet jekkes opp med 16 prosent. Konsernet – som blant annet eier merkene Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep og Maserati – fikk et kursløft på godt over 5 prosent.

I USA publiserte Deere, som lager tungt utstyr for landbruks- og entreprenørsektoren, sin kvartalsrapport. Både topp- og bunnlinjen krympet betydelig fra samme periode året før, idet prisøkninger ikke oppveide lavere volumer. Begge oversteg likevel analytikernes snittestimat med god margin. At aksjen ved 16-tiden var ned med nær 5 prosent skyldtes skuffende utsikter for resten av regnskapsåret, som avsluttes 31. oktober.

SunPowers situasjon var den motsatte. Solcelleselskapet klarte ikke å innfri hverken inntekts- eller inntjeningsestimatet, men fikk likevel et kursløft på opptil 22 prosent. Investorenes jubel skyldtes at selskapet har hentet inn 175 millioner dollar i kapital og får tilgang på 25 millioner dollar i nye lån. Ved 16-tiden var den kraftige kursoppgangen imidlertid redusert til mer beskjedne 2 prosent.

Forøvrig kom det tegn på at USAs forbrukere er i ferd med å møte veggen. Detaljhandelen i januar sank med 0,8 prosent, fire ganger mer enn ventet. På årsbasis utgjorde veksten elendige 0,6 prosent, mindre enn noen gang siden mai 2020, da landet stengte ned i forbindelse med coronaviruset. Salget av biler, bildeler og byggematerialer falt særlig mye.