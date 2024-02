Henter tidligere Tollefsen-topp

Regland etterfølger Harald Ullevoldsæter, som etter eget ønske vil trappe ned frem mot pensjon i mai neste år. Regeland tiltrer 1. juni 2024.

– De siste fire årene har Harald gjort en uvurderlig jobb som økonomidirektør og vært sentral i Orklas omstilling mot å bli et industrielt investeringsselskap. Samtidig gleder jeg meg over at Arve blir en del av laget i Orkla, sier konsernsjef Nils K. Selte.

Arve Regland styrte finansene under Ivar Tollefsens høyt belånte boligraid og gikk av som finansdirektør i 2023.

«Etter at vi fikk ny finansdirektør i begge Heimstaden selskapene på plass kjente jeg at timingen var god for å gjøre noe annet fra høsten av. Hva det skal være har jeg ikke bestemt ennå, men har noen spennende henvendelser å følge opp over sommeren,» sa han til Finansavisen etter avgangen.

Nå har han bestemt seg for Orkla.