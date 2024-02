Stein Lier-Hansens advokat ber Økokrim vurdere etterforskning

Stein Lier-Hansens advokat, Stien Berger Røsland, sier til E24 at Lier-Hansen ikke har tillit til prosessen Norsk Industri og deres revisjonsselskap har igangsatt rundt klienten hans.

Røsland sier til avisen at Lier-Hansen «trenger at saken vurderes av en objektiv tredjepart».

Bakgrunnen er at fra 2015 til 2023 leide Norsk Industri et jaktterreng med hytte på Hardangervidda. I fire år av perioden leide de også inn et sjøfly. Det skal ha kostet arbeidsgiverorganisasjonen 10 millioner kroner.

På tirsdag gikk styret i Norsk Industri ut og sa at nye opplysninger indikerer at Lier-Hansens bruk av Norsk Industris midler har vært mer omfattende enn først antatt.

– Lier-Hansen opplever at det er skapt et inntrykk av at hans relasjonsarbeid i Norsk Industri kan ha overtrådt straffeloven, sier Røsland til E24.

Den tidligere Norsk Industri-sjefen håper Økokrim skal ha bedre forutsetninger til å gjøre en objektiv vurdering.