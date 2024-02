Styrelederen for Norsk Industri har avtalt møte med Økokrim mandag.

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser styret i Norsk Industri at det er avtalt møte mellom styreleder Ståle Kyllingstad og Økokrim førstkommende mandag.

– Vi antar at Økokrim vil være interessert i å få oversikt over de nye opplysningene som foreligger i tillegg til det som kom frem i undersøkelsene høsten 2023. Det er allerede avtalt et møte med Økokrim mandag til uken, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri.

«Styret i Norsk Industri tar til etterretning og er tilfreds med at Stein Lier-Hansen i dag har henvendt seg til Økokrim i saken vedrørende hans utstrakte bruk av organisasjonens representasjonsmidler.», sier styret i pressemeldingen.

Tidligere i dag uttalte Stein Lier-Hansens gjennom sin advokat at han ikke stoler på objektiviteten til sin tidligere arbeidsgiver, og ønsker at Økokrim skal etterforske saken.

Turbulent uke

Det har stormet rundt den tidligere styrelederen etter at det ble kjent at fra 2015 til 2023 leide Norsk Industri et jaktterreng med hytte på Hardangervidda. I fire år av perioden leide de også inn et sjøfly. Det skal ha kostet arbeidsgiverorganisasjonen 10 millioner kroner.

På tirsdag gikk styret i Norsk Industri ut og sa at nye opplysninger indikerer at Lier-Hansens bruk av Norsk Industris midler har vært mer omfattende enn først antatt. Styret har bedt PwC gjennomføre en utvidet revisjon, som har til hensikt å «bringe på det rene om det foreligger forhold som bør anmeldes».

Styret opplyser i pressemeldingen at PwC vil fortsette den utvidete revisjonen inntil det er klart hva Økokrim vil foreta seg.