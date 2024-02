SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Kjell Inge Røkke-dominerte Aker deler ut 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, tilsvarende 15 kroner pr. aksje.

For hele 2023 har selskapet delt ut utbytter til en verdi av 2,2 milliarder kroner, 30 kroner pr. aksje.

Bokført verdi på eiendelene (Net Asset Value, NAV) for Aker var 63,2 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal, eller 64,3 milliarder før utbytte. Det er ned fra 64,1 milliarder ved utgangen av tredje kvartal.

Et sentralt strategisk mål for Aker er å styrke og diversifisere utbyttet fra upstream-virksomheten. I 2023 beløp upstream-utbyttet seg til 4,4 milliarder kroner, en økning på nesten 60 prosent fra året før.



Nøkkeltall fra fjerde kvartal 2023:

NAV: 63,2 milliarder kroner (64,3 milliarder før utbytte)

NAV pr. aksje: 851 kroner

GAV: 72,1 milliarder kroner

Utbytte: 1,1 milliarder kroner betalt i Q4 2023 (15 kroner per aksje), med totalt utbytte i 2023 på 2,2 milliarder kroner (30 kroner per aksje)

Likviditetsreserve: 6,3 milliarder kroner, inkludert 0,8 milliarder kroner i kontanter og ubenyttede kredittfasiliteter

Verdijustert egenkapitalandel: 88 prosent

Industriportefølje: 60,2 milliarder kroner

Finansiell investeringsportefølje: 11,9 milliarder kroner – ned fra 12,9 milliarder ved utgangen av tredje kvartal 2023, hovedsakelig på grunn av en nedskrivning på 97 millioner dollar knyttet til salget av Pecan Energies i april 2023.

– Aker BP fortsetter å være en viktig kilde til likviditet for Aker, og gir verdifulle upstream-utbytter, sier Øyvind Eriksen, president og konsernsjef i Aker.

Aker Horizons har vært gjennom en utfordrende periode, men en viktig skritt i riktig retning var avslutningen av gjeldsrestruktureringen for Mainstream i Chile i løpet av kvartalet, noe som gir en stabil økonomisk plattform for porteføljen i Andes.

Aker BioMarine oppnådde en vekst på 21 prosent i omsetningen i 2023, og kunngjorde etter kvartalsslutt at de har startet en prosess for å utforske strategiske alternativer for sitt segment for fôringredienser.