Dansker trenger lån på 38 millioner

Waste Plastic Upcycling (WPU) trenger brofinansiering på 25 millioner danske kroner, fremgår det av en oppdatering fra det danske, Euronext Growth-noterte plastgjenvinningsselskapet onsdag.

Det tilsvarer 38 millioner norske kroner med onsdagens vekslingskurs.

Midlene vil bli brukt på nye effektiviseringstiltak ved selskapets anlegg i danske Fårevejle, der Waste Plastic Upcycling omgjør plast til olje for bruk i nye plastprodukter.

Ifølge selskapet har betydelige aksjonærer signalisert at de vil stille med den nødvendige finansieringen.

Oppskalering

OPPSKALERING: Ved Fårevejle-anlegget i Danmark. Foto: Waste Plastic Upcycling

Selskapet viser til at oppskaleringsplanen for Fårevejle-anlegget nærmer seg sluttføring, ettersom fem av seks reaktorer nå er i kommersiell produksjon.

Den sjette og siste reaktoren har bestått tester og ventes å begynne med kommersiell produksjon rundt 1. mars. Så snart samtlige seks reaktorer er i kommersiell produksjon, er også oppskaleringsprosessen i mål.

I løpet av oppskaleringsfasen har selskapet identifisert flere effektiviseringsmuligheter for anlegget. Flere av disse er allerede implementert, mens andre vil bli implementert i løpet av første kvartal og senere.

De fleste av effektiviseringstiltakene er blitt til gjennom selskapets teknologisamarbeid med oljetradingsgiganten Vitol, opplyses det.

Verdien doblet i Oslo

Waste Plastic Upcycling ble startet opp i 2020 – og notert på Euronext Growth 22. april 2022.

I forbindelse med noteringen hentet selskapet 27 millioner kroner til en prising på 700 millioner kroner etter penger. Nå ligger børsverdien rundt 1,4 milliarder kroner.



Selskapet har tidligere estimert at Fårevejle-anlegget vil generere et årlig resultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 15 millioner euro når det er oppe for fullt.

Det planlegger også nye anlegg i Esbjerg og Nakskov.