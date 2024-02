Green Minerals-aksjen steg 122 prosent da Stortinget åpnet for gruvedrift på havbunnen 5. desember 2023. Siden har det gått både opp og ned, og de siste tolv månedene er oppgangen på nær 40 prosent.

Mineralutvinning på havbunnen er Green Minerals' kjernevirksomhet, men enn så lenge har ikke selskapet fått bryne seg så mye over jobben.

Tallene for fjerde kvartal ble lagt frem torsdag morgen, der Green Minerals kan skilte med 6.000 kroner i omsetning. Det er også selskapets eneste inntekter i 2023, mot 206.000 kroner i 2022.

Driftsresultatet endte på minus 4 millioner kroner i kvartalet og i 2023, og på bunnlinjen tapte de like mye.

Selskapets egenkapital har krympet fra 20,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, til 11,5 millioner kroner fjerde kvartal 2023.

Tallene til tross er Green Minerals den soleklare børsvinneren på Oslo Børs torsdag. Aksjen steg 42,9 prosent til 5,70 kroner, og totalt ble det omsatt aksjer for rundt 3 millioner kroner.

– Strategien vår er riktig

Adm. direktør Ståle Monstad viser til at Stortinget åpnet for gruvedrift i en kommentar, og sier lisensene kan lyses ut så tidlig som i siste halvår av 2024.

I tillegg skriver de at «to betydelige oppdagelser ble rapportert i løpet av kvartalet i den norske sektoren».

– Når vi ser på våre prestasjoner i fjerde kvartal, tror vi at strategien vår er riktig. Vi reduserer risikoen i vår aktivitet ved å holde mulighetene åpne og bygge opp vår helhetlige forståelse av verdiskapingsprosessen i den spirende industrien. Vi vil fortsette mot neste kvartal og tror vår valgte strategi vil bære frukter meget snart, sier Monstad.

Green Minerals (Kroner) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 6.000 206.000 Driftsresultat –3,99 mill. -3,88 mill. Resultat før skatt –3,99 mill. –3,99 mill. Resultat etter skatt –3,99 mill. –3,99 mill.

Green Minerals har i tillegg forlenget intensjonsavtalen om lisensen i Clarion-Clipperton-sonen i Stillehavet, opplyses det.

Knusende kritikk

Gruvedrift på havbunnen blir sett på som meget kontroversielt, og Stortingets vedtak har fått flere miljøorganisasjoner til å reagere kraftig. Saken har også vekket internasjonal oppsikt, og EU har kommet med knusende kritikk over avgjørelsen.

– Norge er det første landet i verden som baner vei for gruvedrift på havbunnen. Vi er veldig klare: Vi ønsker et forbud helt til vi vet at dette ikke vil ha noen ødeleggende effekt, uttalte EU-kommisjonær Janusz Wojciechowski.

Stortinget har i første omgang åpnet for å undersøke om utvinning av havbunnsmineraler kan gjøres på en bærekraftig og forsvarlig måte, skriver NTB. I første omgang skal industrielle aktører kunne få tillatelser til å kartlegge og lete etter mineraler i et begrenset område.

Eventuelle planer om utvinning må videre godkjennes av departementet og Stortinget.