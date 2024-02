Scana leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 36,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 14,9 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene gikk fra 271,6 til 412,3 millioner kroner, slik at EBITDA-marginen gikk fra 5,4 til 9,0 prosent.

Presentasjonen kan du se her.

– Kvartalet avslutter et transformerende år med økt omsetning og lønnsomhet som demonstrerer de positive effektene av PSW-oppkjøpet i 2022. Energidivisjonen leverer et spesielt bra kvartal med omsetning på rekordnivå kombinert med viktige kontraktsinngåelser i kvartalet innen BESS, sier konsernsjef Pål Selvik i en kommentar.

Markedet lar seg dog ikke imponere, og fredag ettermiddag faller aksjen 9,5 prosent til 2,33 kroner. De siste 12 månedene snakker vi likevel om nesten 60 prosent oppgang.

– Sterkt fundament

Energidivisjonen har ifølge rapporten nå intensivert veksttakten, og erstatter omsetning innen offshore med energilagringssystemer og -moduler.

Selskapet skriver i rapporten at den sterke operasjonelle kontantstrømmen i kvartalet, kombinert med det annonserte salget av brønnkontroll/beredskapsutstyr «gir et sterkt fundament for investeringer i vekst og utbyttekapasitet.» Tidligere i januar ble det kjent at selskapet foreslår et ekstraordinært utbytte tilsvarende 0,05 kroner pr. aksje.

Kontantstrømmen fra driften ble 46 millioner kroner i kvartalet, drevet av en forbedret arbeidskapital.

– Flott start på 2024

Ordrereserven ved utgangen av fjerde kvartal var 1.196 millioner kroner, hvorav 944 millioner er ordre tilknyttet prosjekter som iverksettes i 2024. Ved utgangen av 2022 var ordrereserven 533 millioner kroner.

Ordreinngangen i fjerde kvartal kom inn på 487 millioner kroner.

– Maritimdivisjonen har levert rekordhøye marginer dette kvartalet, mens offshoredivisjonen har signert viktige rammekontrakter for «capping stack»- og støttetjenester, samt for vedlikehold av marine stigerør og undervannsutstyr, fortsetter Selvik.

Han trekker frem at selskapet etter utløpet av fjerde kvartal inngikk en 10-årskontrakt med West Asset Management (NewCo) for drift og vedlikehold av strategisk viktig eiendom i tilknytning til baser langs norskekysten, og karakteriserer kontrakten som «en flott start på 2024.»