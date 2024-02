Skyter fart etter rekordtall

Ingeniørtunge Goodtech, som spesialiserer seg på robotisering, automatisering og digitalisering, rapporterte fredag kvartalstall som viste at selskapet økte topplinjen med 70 prosent til 243,1 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal året før.

Aksjen åpnet opp 10 prosent fra start, og er en drøy time etter åpning opp 9 prosent.

Et sentralt innslag kom fra oppkjøpet av Skala Flytende, et spesialisthus innen digital transformasjon av flytende prosess- næringsmiddelindustri, som ble integrert i selskapet i kvartalet og er ventet å ha et årlig omsetningspotensiale på omkring 100 millioner kroner.

Selskapet melder at konsernet er i gang med en strategisk omlegging mot mer innkjøps- og prosjektledelse innen digitale transformasjonsprosjekter.

Selskapets mål om å være en bredere leverandør i store, digitale transformasjonsprosjekter har bidratt til at varekostnad som prosentandel av omsetningen økte fra 32 til 41 prosent i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med året før.

Samtidig økte lønnskostnadene med 29,4 prosent i kvartalet, som følge av en betydelig økning i antall ansatte.

Goodtech (Mill. kr) 4.kv./23 4.kv./22 Driftsinntekter 243,1 143,3 Driftsresultat (EBIT) 13,3 −1,6 Resultat før skatt 9,4 −4,8 Resultat etter skatt * *

Bedre lønnsomhet

Selskapet rapporterte betydelig bedret lønnsomhet, der EBITDA økte til 20,6 millioner sammenlignet med 3,8 millioner i fjerde kvartal 2022.

Dette skyldes ifølge selskapet høy aktivitet og bedre utnyttelse av kapasiteten i konsernet, samt bedre styring og gjennomføring av prosjekter.

Parallelt med økte varekostnader er prosjektene blitt utvidet, som betyr at Goodtech i større grad følger kundene gjennom hele driftsfasen. Dette inkluderer design, planlegging og ettermarkedstjenester som påvirket konsernets resultater positivt, skriver selskapet.

Det melder også om bedre marginer og lavere varekostnad, samtidig som høye energipriser og økte bærekraftsinvesteringer slo positivt ut på ordreinngangen.

Selskapet skriver også at det har jobbet aktivt med egen arbeidskapital.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter økte til 73,3 millioner i kvartalet sammenlignet med 31,2 millioner kroner i samme periode året før.