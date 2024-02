Tysk industrigigant varsler kraftige kutt

Selskapet la fram tall for regnskapsåret 2023 fredag. Nettoinntektene var 225 millioner euro, drøyt 2,5 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Selv om resultatet var en forbedring fra minus 627 millioner dollar, var det langt svakere enn hva analytikerne hadde sett for seg. De hadde ventet et overskudd på 2,25 milliarder euro for verdens største produsent av kjemikalier.

Sammen med resultatene presenterte konsernet også en plan om å kutte kostnader for 1,1 milliarder euro ved hovedkontoret i Ludwigshafen, sør for Frankfurt, noe som skal skje innen utgangen av 2026. Dette kommer i tillegg til kostnadskutt for konsernet som helhet.

Dette vil «dessverre føre til ytterligere oppsigelser», ifølge konsernsjef Martin Brudermueller.

(NTB)