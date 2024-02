Togtrøbbel for NRC

Inntektene fortsetter å falle for jernbaneentreprenøren NRC Group, som nå prises til 800 millioner Oslo Børs.

For fjerde kvartal 2023 melder selskapet om en omsetning på 1.800 millioner kroner, mot 1.954 millioner kroner fjerde kvartal 2022. For året som helhet peker også pilene feil vei, fra litt over 7 milliarder i 2022 til 6,7 milliarder i 2023.

Inntektsutviklingen har vært fallende de seneste fire kvartalene. Ordrereserven var 6.940 millioner kroner.

I selskapets kvartalsrapport fra tirsdag morgen skriver NRC Group at det venter en svak økning i omsetning og justert driftsmargin i 2024.

«For 2024 forventer vi lønnsom vekst, og positiv operasjonell og økonomisk utvikling, med svak økning i omsetning og justert driftsmargin», skriver selskapet. Den kommende strategiperioden, som er fra midten av 2024 til slutten av 2028, vil bli presentert under en kapitalmarkedsdag i løpet av mai 2024.

For fem år siden sto NRC-aksjen i 60 kroner og jernbaneentreprenøren var et milliardselskap. I går ble aksjen handlet til 11 kroner.

Her er NRC Groups webcast for Q4.