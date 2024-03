Finansdirektøren gir seg i Hydro

Pål Kildemo gir seg som finansdirektør i Norsk Hydro for å bli finansdirektør i Emirates Global Aluminium (EGA), går det frem av en børsmelding fredag morgen.

Prosessen med å finne en ny finansdirektør i Hydro har startet.

Kildemo vil fortsette i Norsk Hydro til senest 31. august 2024.

Kildemo gir seg dermed i selskapet rundt 16 år etter at han begynte som trainee i juni 2008. På veien har han hatt senior energitrader, direktør for investor relations og finansdirektør for primærmetalldivisjonen.

EGA er ifølge sine egne hjemmesider verdens største produsent av «premium aluminium», og det største industriselskapet i De forente arabiske emirater utenfor olje- og gassektoren.

Selskapet med mer enn 6.700 ansatte er eid av Mubadala Investment Company of Abu Dhabi og Investment Corporation of Dubai – og er det største som er felleseid av de to emiratene.