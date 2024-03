Yara får nytt hovedkontor i Oslo

Yara International har rundt 17.500 ansatte globalt med tilstedeværelse i 60 land fordelt på fire kontinenter. Selskapet har i dag kontorer på tre ulike eiendommer på Skøyen i Oslo.

I 2027 får Yara nytt hovedkontor – også det på Skøyen, skriver Nationen.

– Yara ønsker å samle alle ansatte i Oslo i ett bygg og med moderne lokaler tilpasset hybride arbeidsformer. Vi er glade for at vi har funnet lokaler for nytt hovedkontor på Skøyen – et sted vi kjenner godt, sier Solveig Hellebust, som er leder for People, Process and Digitalization i Yara.

I en pressemelding opplyser gjødsel- og kjemikonsernet at de har signert leieavtale med Entra, at avtalen har en varighet på ti år og omfatter leie av mer enn 16 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Verkstedveien 1.

(NTB)