Omsetningsrekord

Vinneraksjen for 2023 var slam- og avløpsselskapet Cambi, som ga en avkastning på hele 266 prosent. Torsdag morgen kom selskapet med tall for fjerde kvartal.

Det viste en omsetning på 294 millioner kroner for kvartalet og rett under milliarden for 2023. Til sammenligning var omsetningen på 157,4 millioner i fjerde kvartal året før og 440,4 millioner for helåret 2022.

– Vi er begeistret for å dele våre resultater for fjerde kvartal, som markerer et fenomenalt år hos Cambi med en all-time high omsetning for kvartalet og hele året, kommenterer sjefen Eirik Fadnes.

Cambi (Mill. NOK) 4.kv. / 23 4.kv / 22 Driftsinntekter 294,2 157,4 Driftsresultat 52,5 18,1 Resultat før skatt 57,2 18,1 Resultat etter skatt 12,9 20,3



Resultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) endte på 58,7 millioner kroner.

Ordreinntaket i perioden var på negative 10 millioner kroner. Selskapet skriver i rapporten at en sterk krone sammenlignet med tredje kvartal forårsaket et tap på 18 millioner kroner på ordrebeholdningen. Ved årsskifte var ordreboken på 1,3 milliarder kroner, ned 15 prosent fra slutten av tredje kvartal.