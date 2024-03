Honda og Nissan trapper ned

Bilprodusentene Honda og Nissan vurderer å kutte i produksjonskapasiteten i Kina, melder Bloomberg og viser til Nikkei.

Nissan skal vurdere å redusere den kinesiske kapasiteten med 30 prosent, mens Honda vurderer et 20 prosents kutt, ifølge den japanske avisen, som ikke oppgir hvor den har informasjonen fra. Angivelig kan Nissan kutte den årlige produksjonskapasiteten med opp mot 500.000 biler, fra dagens nivå på 1,6 millioner, mens Honda kan kutte den årlige takten til rundt 1,2 millioner.

Lokal konkurranse

Det pekes på at de japanske bilprodusentene trøbler på det kinesiske markedet, da lokale produsenter tar større markedsandeler og elbiler er i ferd med å finne fotfestet. En talsperson for Honda sier også at det er rom for rasjonalisering, da produksjonen i Kina i fjor var på rundt 1,2 millioner biler, mens kapasiteten lå på 1,49 millioner.

Både Honda og Nissan skal ha sett salget i Kina falle i minst tre år, hovedsakelig på grunn av mangel på attraktive elbiler, ifølge nyhetsbyrået.