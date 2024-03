Forsvarsutstyrsprodusenten Rheinmetall fortsetter veksten i takt med at Ukraina-krigen raser videre. I fjor lå 586 millioner euro igjen på bunnlinjen, opp fra 540 millioner euro i 2022.

Driftsresultatet (EBIT) steg 19 prosent til rekordhøye 918 millioner euro, etter at inntektene gikk fra 6.410 til 7.176 millioner euro. Det var likevel under selskapets egne forventninger på 7.400-7.600 millioner euro.

GODE TIDER: For Rheinmetal, ledet av Armin Papperger. Foto: Bloomberg

For 2024 venter Rheinmetall å passere 10 milliarder euro i inntekter for første gang. Guidingen på nærmere bestemt 10.900 millioner euro skal bidra til en driftsmargin på 14-15 prosent, noe som i så fall vil være opp fra 12,8 prosent i 2023.

Ved utgangen av fjoråret var ordrereserven på rekordhøye 38,3 milliarder euro, opp fra 26,6 milliarder euro ett år tidligere.

– Et nytt tiår med sikkerhetspolitikk har begynt, uttalte konsernsjef Armin Papperger ifølge Reuters da han torsdag presenterte rapporten for 2023, Ukraina-krigens første hele år.

En bølge av forsvarsinvesteringer

Rheinmetall har ridd bølgen av forsvarsinvesteringer som ble utløst da Russland invaderte Ukraina for over to år siden. Tyskland reagerte med å annonsere en ny forsvarspolitikk og satte opp et fond på 100 milliarder euro for å støtte Kyiv og å modernisere sitt eget forsvar.

Andre NATO-medlemsland har også understreket behov for å høyne sine forsvarsinvesteringer, og Ukrainas etterspørsel etter ammunisjon har trigget en opptrapping av slik produksjon over hele Europa.

Rheinmetall gjennomførte i fjor «omfattende leveranser fra hele produktporteføljen» til Ukraina, deriblant taktiske kjøretøyer, ammunisjon for Gepard-luftverntanks så vel som mobile feltsykehus.

Papperger ser for seg inntekter fra Ukraina-virksomheten på 2-3 milliarder euro årlig og at topplinjen totalt kan passere 20 milliarder euro om en del år.

Håper på kjempeordre fra USA

Konsernsjefens håp er at en del av disse inntektene kan komme fra USA, og han tror ifølge Reuters sjansene er gode for at Rheinmetall lander en ordre for den nye versjonen av stridsvognen Bradley.

USA-HÅP: Rheinmetall lager prototypen for en ny versjon av panservognen Bradley. Foto: NTB

– Det betyr ikke at vi har vunnet noe ennå. Men vi vil kjempe hardt i to år, sa han videre, med en forventning om at Washington tar en beslutning ved utgangen av 2026.

Amerikanske myndigheter har allerede betalt Rheinmetall 800 millioner dollar for å utvikle en prototyp, og en eventuell ordre kan toppe 45 milliarder dollar.

Markedet lar seg begeistre av torsdagens rapport, og sender Rheinmetall opp over 4 prosent til 440,90 euro på Frankfurt-børsen. På denne kursen er selskapet priset til drøye 19,2 milliarder euro, og nærmer seg med det en femdobling fra 4 milliarder euro for bare to år siden.