Får 700 millioner kroner mer fra staten i 2024

Da regjeringen la frem budsjettforslag for 2024 i fjor høst, ble det foreslått at kvoteprisgulvet skulle heves fra 200 til 375 kroner pr. tonn. Dette estimerte Norsk Hydro til å ha en negativ effekt på kontantstrømmen på 1 milliard kroner. Så snudde regjeringen som nå vil fjerne egenandelen til bedriftene og heller innføre et bevilgningstak på 7 milliarder kroner.

Etter forslaget til endringer i ordningen kom Norsk Hydro med en oppdatering til markedet hvor de anslår at selskapet vil være berettiget til omtrent 3,2 milliarder kroner i CO2-kompensasjon for 2024 basert på nåværende produksjon. Dette vil først påvirke kontantstrømmen i 2025, da det blir utbetalt etterskuddsvis.

Det er opp med 700 millioner fra tidligere anslag på 2,5 milliarder i 2023, ifølge meglerhuset Pareto Securities.

«Dette ville isolert sett øke våre EPS-estimater for 2024 og 2025 med omtrent 4-6 prosent. Tydelig positivt,» skrev Pareto i en oppdatering etter forslaget til den nye ordningen.

Kjøpsanbefalingen og kursmål på 80 kroner pr. aksje blir gjentatt av meglerhuset.