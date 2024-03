Sjefen går av - varsler emisjon

Plastgjenvinningsselskapet Pryme la onsdag kveld frem en handelsoppdatering der det melder om at en rettet emisjon er rett rundt hjørnet.

Selskapet skriver at det ønsker å hente mellom 6 og 7 millioner euro. Forventede deltakere er store, eksisterende aksjonærer og eksterne strategiske investorer, ifølge selskapet.

Det skriver videre at det har fått indikasjoner på sterk interesse og at det derfor er sannsynlig at emisjonsbeløpet kan økes til over 7 millioner euro. Emisjonen ventes å bli gjennomført mot slutten av april.

Sjefsbytte

Kun fem minutter før handelsoppdateringen tikket det inn en melding om at adm. direktør Christopher Hervé har sagt opp. Han fortsette i sin rolle frem til 31. juli 2024 mens styret jobber for å finne en etterfølger.

– Det har vært en unik mulighet å samle et lidenskapelig og dedikert team av bransjeveteraner for å være pionerer innen konstruksjon og oppstart av Europas største avanserte gjenvinningsanlegg, som nå er i drift, sa Hervé i meldingen.

Selskapet opplyser at det har null i inntekter for fjerde kvartal 2023 og året som helhet. Inntekter er forventet å komme i 2. kvartal 2024, som tidligere kommunisert. Videre fikk det en negativ EBITDA på 2,6 millioner euro og EBIT på minus 9,9 millioner euro i fjerde kvartal 2023.