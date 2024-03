Nordic Mining vant i Høyesterett

Høyesterett har torsdag avsagt dom i saken mellom Nordic Mining og Arctic Mineral Resources (AMR), om retten til utvinning i Engebøforekomsten.

Dommen er i favør Nordic Mining på alle punkter, og AMR må dekke alle saksomkostninger, kommer det frem av en børsmelding.

I børsmeldingen står det videre at Høyesterett bekrefter at alle mineraler i Engebøforekomsten eies av staten, og at Nordic Mining da gjennom sin utvinningstillatelse har enerett på området.

– Jeg er glad for at Høyesterett tok opp saken og avklarte spørsmålene som ble tatt opp av AMR. Denne saken viser hvor viktig en stabil og kompetent myndighet er for utviklingen av ny og langsiktig industrivirksomhet i Norge. Dommen er også viktig for mineralindustrien generelt, sier adm. direktør Ivar S. Fossum i børsmeldingen.