Vow benekter regnskapfeil

Tirsdag ettermiddag sendte analytiker Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets ut en ny analyseoppdatering på Vow, hvor anbefalingen ble nedgradert fra kjøp til hold, samtidig som han kuttet kursmålet fra 15 til 6 kroner.

I et intervju med Finansavisen sa Næss at Vow kunne ha feilrapportert i regnskapet siden 2019. Det hele handlet om at Vow over tid har rapportert for lave kostnader i resultatregnskapet sammenlignet med de faktisk realiserte kostnadene på prosjektene. Samtidig understreket analytikeren at selskapet sannsynligvis måtte hente penger.

Benekter feil

Fredag rykker Vow ut og benekter feilrapportering av kostnader i selskapet.

«Vow har mottatt spørsmål som tyder på at nylig mediedekning og en analytikerrapport har etterlatt inntrykket av at Vow fra 2019 har rapportert feil kostnader. Dette er ikke riktig», skriver Vow i en børsmelding.

«Selskapet er godt posisjonert for fremtidige kontrakter og har en solid ordrebok på 1.034 millioner kroner», understreker Vow.