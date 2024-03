Av godtgjørelsen var nær 4 millioner kroner en avsetning til fremtidige pensjonsutbetalinger for Morten Fon.

Med 18 år i konsernsjefsstolen er han en av topplederne med lengst ansiennitet i en stor norsk industribedrift.

I fjor trosset Jotun rentesjokk, resesjonsfare og geopolitisk spenning og leverte tidenes beste resultat på 5.879 millioner kroner før skatt.

Av notene i årsregnskapet fremgår det at Morten Fons årslønn i 2023 steg med 26,3 prosent til vel 9,3 millioner kroner. På toppen kom en bonus på 3,2 millioner, opp 9,5 prosent fra året før.

Fortsetter i jobben

Men det som drar totalsummen mest opp, er en kraftig økning i pensjonsavsetningene, fra beskjedne 130.000 kroner i 2022 til vel 3,9 millioner kroner i fjor.

– Min fastlønn er 7,3 millioner kroner og steg i fjor med 5,6 prosent. Resten av økningen er kompensasjon for feriedager og reisevirksomhet i henhold til våre interne regler, samt for å fortsette i stillingen ut over fylte 62 år, sier Fon til Finansavisen.

«Jeg holder på så lenge jeg er motivert og eierne vil ha meg,» sa han i et intervju med Finansavisen i september i fjor.

Etter rekordåret i fjor ble det vedtatt en ekstraordinær utbetaling på 10.000 kroner til alle ansatte i gruppens selskaper både i Norge og utlandet. Tilsammen beløp dette seg til 130 millioner kroner.

Åpner for tillegsutbytte

De ansatte i Norge har dessuten fått 20 dagers ekstra lønn. Jotun har også separate bonusordninger for ledergruppene.

Generalforsamlingen har vedtatt et samlet utbytte på 6.500 kroner pr. aksje etter rekordåret. Det gir en samlet overføring til eierne på 2.223 millioner kroner.

Men det kan bli enda mer; det er åpnet for et tilleggsutbytte på inntil 2.000 kroner pr. aksje.

«Fullmakten gjelder for perioden frem til 31. desember 2024. Dette tilleggsutbyttet kan vurderes dersom likviditeten øker vesentlig utover prognose,» heter det i protokollen fra generalforsamlingen.

Hvis tilleggsutbyttet ender opp på 2.000 kroner, betyr det at ytterligere 684 millioner kroner går til eierne.

Jotun er ikke børsnotert, men Orkla har en betydelig aksjepost. Majoriteten av aksjene eies fortsatt av Gleditsch-familien.