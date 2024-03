Ny kursrekord for kampflyprodusent

Euro Stoxx 600-indeksen har nå lagt bak seg ni uker på rad med oppgang, noe som sist skjedde i 2012, etter den globale finanskrisen. Også mandag pekte pilene oppover, med særlig god børsoppgang i Italia.

Dassault Aviations aksjekurs steg med nesten 8 prosent, til en ny rekord. Exane BNP Paribas oppgraderte flyprodusenten til «kjøp», som følge av tiltagende vekst. Fra 2024 til 2027 ventes en organisk annualisert salgsvekst på 19 prosent og en tredobling av driftsresultatet. Meglerhuset viste til en normalisering av markedet for sivile fly samt en solid ordrebok for kampflyet Rafale. I tillegg er Dassault Aviations 26 prosents andel av en annen våpenprodusent, Thales, blitt mer verdt. Også sistnevnte gjorde det bra mandag, med en kursoppgang på mer enn 2 prosent.

Britiske Kingfisher fikk et kursløft på 3 prosent, selv om selskapet, som minner om norske Byggma, la frem sitt tredje resultatvarsel på seks måneder. På en like-for-like-basis var fjorårets omsetning 3,1 prosent lavere enn i året før, mens bunnlinjen krympet med 20 prosent. I tillegg ventes årets inntjening å bli verre enn analytikernes konsensusestimat. Problemet er laber etterspørsel etter utstyr og materialer for oppussingsprosjekter, noe som i sin tur henger sammen med inflasjon og et svakere boligmarked.

I USA var Intel-kursen ned med mer enn 1 prosent ved 16-tiden. Årsaken var rykter om at Kina skal forby bruk av selskapets halvledere i IT-utstyr for offentlig sektor. Tidligere har USA blant annet stanset bruken av en del kinesisk telekomutstyr, i tillegg til å forby eksport til Kina av kunstig intelligens-brikker og maskinene som trengs for å tilvirke dem. Kina er uansett verdens største halvledermarked.

Boeing-kursen steg derimot med 1 prosent. Den ulykkesbefengte flyprodusenten fortalte at toppsjefen skal fratre stillingen innen utgangen av dette året. Dessuten skal styrelederen slutte i mai, mens sjefen for Boeings passasjerflyvirksomhet går på dagen.