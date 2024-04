Volvo og jeans i skuddet

Volvos 240-modeller ble på 1970- og 1980-tallet regnet som noe av det kjedeligste, om enn tryggeste, man kunne kjøre. Siden har bilprodusentens image endret seg, og selskapets aksjer byr nå på nok av fart og spenning. Torsdag steg kursen med mer enn 6 prosent, etter at Volvo Cars meldte om rekordhøye volumer i mars. Salget på 78.970 biler var hele 25 prosent mer enn for et år siden. Omsetningen i USA og Europa var særlig god, og dessuten bidro den nye elbilmodellen EX30 til turboveksten. Også Renault og Volkswagen ga god avkastning, med kursløft på 2-3 prosent.

I USA leverte Levi Strauss overraskende høye inntekter og inntjening i sitt første regnskapskvartal, samtidig som «guidingen» for hele året ble jekket opp. Jeansprodusenten selger stadig mer på nettet, i stedet for gjennom store kjøpesentre, og dette bidrar til bedre marginer. Alt er imidlertid ikke jubel og glede i dongeriland. Omsetningen var ned med rundt 8 prosent fra samme periode året før, som følge av redusert salg til grossister. For hele regnskapsåret ventes en topplinjevekst på beskjedne 1-3 prosent. Ved 16-tiden torsdag var aksjekursen opp med rundt 16 prosent.

På makrofronten fikk vi ukentlige «jobless claims»-tall fra USA. Antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd økte med 9.000, til 221.000. Nivået var det høyeste siden januar og 8.000 mer enn ventet. Annen statistikk viste at antallet planlagte oppsigelser i forrige måned var det høyeste siden januar i fjor. Blant annet skal Bumble, Hasbro, Los Angeles Times, Spotify, Levi Strauss, Xerox, Duolingo, Rivian, Washington Post og Snap sparke minst en tidel av sine ansatte.

Investorene er nå i et godt lynne, så begge rapportene ble sett i best mulig lys. Førstnevnte styrker troen på at Fed snart kommer til å kutte styringsrenten, mens nedbemanningene gir håp om bedre marginer.