Arctic Securities kutter kursmålet på Yara

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Jeppe Baardseth at dårlig vær i Europa har påvirket etterspørselen negativt for Yara i første kvartal. Meglerhuset forventer et EBITDA-resultat på 478 millioner dollar i årets første kvartal, sammenlignet med konsensus på 536 millioner dollar.

Til tross for lavere gasspriser i EU hittil i år, har ureaprisene vært stabile til sterke. Baardseth antyder at lavere gasspriser i EU, og redusert kjøpekraft blant bøndene, vil legge press på gjødselprisene i første halvår, motvirket av bedre værforhold i Europa og et sterkt marked i USA.

Analysefakta Aksje: Yara

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 400 (410)

Baardseth gjentar sin kjøpsanbefaling på Yara, samtidig som han senker kursmålet fra 410 til 400 kroner, noe som tilsvarer en P/E på 11 for 2025, i tråd med det historiske gjennomsnittet.

Analytikeren har også nedjustert sine estimater for første kvartal som følge av lavere gjødselpriser enn forventet og en litt valuta-motvind, selv om nedgangen i gjødselprisene delvis er utlignet av lavere gasspriser i kvartalet. Videre har han nedjustert sine forventninger til gjødsel- og ammoniakk-prisene for 2024 og 2025, samtidig som 2026-prognosen holdes uendret.

Arctic Securities forventer at fokuset på kvartalspresentasjonen vil være på ledelsens vurdering av andre kvartal.

Fredag omsettes Yara-aksjen for 357,40 kroner, uforandret fra torsdag.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.