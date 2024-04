Tesla parkerer "billigbilen" Model 2 for godt, melder Reuters.

Teslas billigste nåværende modell, Model 3, har en utsalgspris på omtrent 39.000 dollar i USA. Den nå avviklede Model 2, hadde en forventet utsalgspris på omtrent 25.000 dollar, litt under 270.000 norske kroner.

Bilen var forventet å kunne konkurrere prismessig med BYD, den kinesiske produsenten av elbiler som er Teslas argeste konkurrent. Ifølge Reuters er det økt konkurranse fra elbilprodusenter i Kina spesielt som gjør at planene om Model 2 har bremset opp totalt.

Tesla vil derimot fortsette i full fart med produksjonen av selvkjørende "robotaxier", robotdrosjer.

Faller på Wall Street

Tesla-sjef Elon Musks langsiktige mål for selskapet har vært rimelige elektriske biler for massene. Musks "masterplan" for selskapet fra 2006 kalte for produksjon av luksusmodeller først, for å deretter bruke profitten til å finansiere en "rimelig familiebil", skriver Reuters videre.

Tesla-aksjen falt nesten 6 prosent etter at nyheten ble kjent. En liten stund etterpå sendte Elon Musk ut en melding på X, tidligere Twitter, og skrev "Reuters lyver, igjen".

X-meldingen til Elon Musk. Skjermbilde: X

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Aksjen økte med rundt 4 prosent igjen, i løpet av kun få minutter, skriver the Kobeissi Letter på X.

Denne utvekslingen på X førte til et markedssving på rundt 50 milliarder dollar.

Kl. 18.10 er aksjen ned nesten 3 prosent og handles til 166,18 dollar.