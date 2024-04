Vow Green Metals har satt i gang en strategisk prosess for å skaffe kapital for å akselerere realiseringen av selskapets prosjektportefølje.

Det kommer frem av en børsmelding mandag morgen.

Pareto Securities er engasjert i prosessen og vil bistå med å evaluere strategiske og økonomiske alternativer, inkludert potensielle partnerskap, står det. Målet er «å fremskynde realiseringen av selskapets strategi med å bygge en ny grønn biobasert industri».

Vow Green Metals-aksjen steg markant i førhandelen på Oslo Børs, men faller 2,7 prosent ved børsåpning.

Den strategiske prosessen tar også sikte på å styrke selskapets økonomiske stilling, samt evnen til å få fart på utviklingen av prosjekter klare for investeringsbeslutning (FID).

I oktober 2023 ble strømmen slått på for første gang hos Vow Green Metals' biokarbon-anlegg i Hønefoss, som vil ha en årlig kapasitet på 2.500 tonn biokarbon. I januar ble det kjent at de inngår en langsiktig avtale med Elkem for levering av 15.000 tonn biokarbon i året.

«Vow Green Metals har potensial til å realisere prosjekter med en samlet produksjonskapasitet på 200.000 tonn innen 2028, som overstiger 500.000 tonn innen 2030, noe som krever betydelige kapitalkilder. Selskapet planlegger å samle sin portefølje av storskala biokarbonproduksjonsanlegg og finansiere separate strukturer sammen med relevante strategiske, finansielle og industrielle partnere», skriver fornybar-selskapet.