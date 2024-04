Saken oppdateres.

Fellesforbundet har i dag brutt den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen på Overenskomsten for byggeindustrien. Det er sendt varsel om plassfratredelse for 5.739 medlemmer, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart torsdag 11. april klokken 10:00. Fristen for tvungen mekling går ut fredag 12. april kl. 24.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen kan 5.739 arbeidstakere i byggeindustrien bli tatt ut i streik. Varselet om plassfratredelse omfatter 316 bedrifter.

Fellesforbundets forhandlingsleder Hege Espe understreker at målet er å komme til enighet gjennom mekling. Men dersom dette ikke går, er streik et faktum.

– I årets lønnsoppgjør for byggeindustrien stiller vi viktige og rettferdige krav som vil bidra til å styrke bransjen. Vi går til meklingen med mål om å komme til enighet med NHO Byggenæringen, og har troen på at vi med Riksmeklerens hjelp vil oppnå et godt resultat for våre medlemmer, sier Espe, og legger til:

– Vi er samtidig forberedt på at tvungen mekling kan være krevende, og vil ikke nøle med å ta i bruk streikeverktøyet dersom det blir nødvendig. Derfor har vi varslet om et bredt uttak, og informert våre medlemmer og tillitsvalgte om at de må forberede seg på en potensiell streik.