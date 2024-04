Er dette toppen for Kongsberg Gruppen?

Kongsberg Gruppen-aksjen har gått som en rakett, men i det siste har det begynt å butte. RSI har kommet ned fra et kraftig overkjøpt område og det er dannet en fallende trendlinje, som kan åpne for fortsatt konsolidering og en mulig korreksjon. Med den positive undertonen i RSI-chartet, gitt at den fortsetter, kan en eventuelle større korreksjon ned bli forbigående. Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.