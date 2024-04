Ny gigantstøtte til Norwegian Hydrogen

Finansavisen skrev i mars at Norwegian Hydrogen hadde fått over 100 millioner kroner i EU-støtte for å gjøre havnen i danske Hirtshals grønnere. Norwegian Hydrogen leder et dansk konsortium som går under navnet Convey, som inneholder ti selskaper.

«Det programmet vi fikk støtte fra heter Hydrogen Valley, og det som kjennetegner støtten derfra er at den ikke bare går til å bygge opp hydrogenproduksjon, men også til å sette opp et helt økosystem på en gitt lokasjon», sa Norwegian Hydrogen-sjef Jens Berge.

Nå har også Norwegian Hydrogens heleide datterselskap, Vireon, fått napp i EU. Denne gangen er støtten på 9,3 millioner euro, eller 107 millioner kroner. Støtten skal brukes på å bygge hydrogenfyllestasjoner for tunge kjøretøy i Finland og Danmark.

– Vi er veldig stolte av enda et EU-tilskudd, som bringer oss opp til totalt 210 millioner kroner i disse to tildelingene. Dette gir oss enda mer driv og entusiasme for jobben vi gjør, og ikke minst forsterker den ledende posisjonen vi har tatt innen grønn omstilling, sier Berge.

Syv stasjoner

Vireons ambisjon er å bygge og operere et nettverk av grønne hydrogenstasjoner som strekker seg fra Nord-Finland via Sverige og Danmark til kontinentet. Det vil sørge for en lang korridor for utslippsfrie tunge kjøretøy.

EU-støtten skal brukes til å bygge syv fyllestasjoner i Finland og Danmark med hver seg 5 megawatt elektrolyse. Det vil sikre tilgang til hydrogen for både personbiler og tunge kjøretøy. I Finland skal det bygges fire fyllestasjoner i Tornio, Liminka, Jyväskylä og Helsinki-området. I tillegg vil tre stasjoner bli etablert i Danmark, lokalisert i Nordjylland, Vejle og Padborg.

– Dette er en stor milepæl for Vireon. Flere store lastebilprodusenter har bekreftet at de vil levere hydrogenlastebiler fra 2025 og utover, og Vireon er både villig og i stand til å bygge fyllestasjonene som trengs for å få disse lastebilene på de nordiske veiene, sier daglig leder Per Øyvind Voie i Vireon.



Støtten denne gangen kommer fra en finansieringsmekanisme som går under navnet Connecting Europe Facility. Deres mål er å sammenkoble transeuropeiske nettverk innen transport, energi og digitale tjenester på en bærekraftig måte.