I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo at Agilyx, gjennom sin datterselskap Cyclyx, bidrar til å løse en viktig flaskehals i kjemisk resirkulering, nemlig tilgangen på riktig plastavfallsmateriale.

Denne utfordringen blir stadig mer anerkjent i industrien, med støtte fra sterke industripartnere som ExxonMobil og LyondellBasell. Analytikeren mener det reduserer risikoen og sikrer solide økonomiske bidrag til selskapets resirkuleringssentre.

Analysefakta Aksje: Agilyx

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (-)

Kursmål: 40 (-)

DNB Markets innleder dekningen av Agilyx med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner, basert på de fem første resirkuleringssentrene, men ser ytterligere oppsidepotensial dersom markedsforholdene tillater bygging av flere fasiliteter.

Analytikeren påpeker at Agilyx, gjennom mer enn to tiår med teknologiutvikling, tilbyr en integrert løsning for kjemisk resirkulering som dekker hele verdikjeden – fra innsamling til sortering og forbehandling av plastavfall til selve den kjemiske resirkuleringen.

Mesteparten av fokuset er for tiden på Cyclyx, som tilbyr det eneste storskala initiativet for kilden til plastavfall til kjemisk resirkulering som analytikeren er kjent med.

Det er verdt å merke seg at DNB Markets hadde en aktiv rolle da Agyily nylig gjennomførte en emisjon.

