– Vi er veldig tilfreds med at Equinor vil gjennomføre denne studien sammen med oss. Equinor vil bidra med kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å avklare en eventuell videre satsing på et industriprosjekt i Åmli, sier Thomas Skadal, adm. direktør i Biozin Holding.

Biozin Holding er et heleiet datterselskap av treindustrikonsernet Bergene Holm.

Biozin Holding ble etablert 2015, og har til hensikt å produsere fornybart drivstoff av restråstoff fra norsk treindustri og skogbruk.

Skal utrede biodrivstoff

Frem til i fjor var det planer om at Shell skulle finansiere en gigantfabrikk til 10 milliarder i Åmli basert på egen, nyutviklet miljøteknologi.

I mai 2023 ble imidlertid prosjektet skrinlagt, og siden da har en råtomt på 160 mål ligget brakk.

Nå er det altså klart at Biozin og morselskapet Bergene Holm skal utrede et biodrivstoffprosjekt med en annen oljekjempe, Equinor.

Bergene Holm og Biozin Holding har inngått avtale med Equinor om å studere mulighetene for å utvikle et industrielt, fornybart biodrivstoffprosjekt på Jordøya i Åmli i Agder.

Dersom det blir tatt beslutning om å realisere prosjektet, er det planen at det fremtidige produksjonsanlegget i Åmli skal omdanne råstoff fra skogen og treindustrien til et biodrivstoff, som beskrives som både avansert og bærekraftig.

– Går inn i ny fase

Studien skal avklare om det er teknisk og kommersielt mulig å bygge og drive en slik verdikjede, og vil i størst mulig grad baseres på Biozins tidligere arbeid innen logistikk og infrastruktur.

Et viktig element skal være fortsatt benyttelse av lokalt råstoff og tomten i Åmli.

– Nå går Biozin inn i en ny fase sammen med Equinor, i en studie med sikte på å avklare de tekniske og kommersielle mulighetene for å etablere et prosjekt, sier Erland Løkken, konsernsjef i Bergene Holm.

Han er også styreleder i Biozin.

Bergene Holm beskrives som Norges nest største sagbruksselskap, med vel 450 ansatte og omsetning på over 2 milliarder kroner.

Konsernet driver syv fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge.