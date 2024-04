Biden vil ha høyere toll på Kina-stål

USAs president Joe Biden vil onsdag ta til orde for høyere tariffer på kinesisk stål og aluminium når han taler til fagforeningsmedlemmer i Pennsylvania, skriver Bloomberg.

Dette vil være en del av en rekke tiltak for å styrke den amerikanske stålindustrien og vinne arbeiderne i årets valg.

Biden ventes å foreslå nye tariffer på 25 prosent på visse kinesiske stål- og aluminiumsprodukter.



Tiltakene retter seg mot et relativt lite segment av det amerikanske markedet, med import av kinesisk stål og aluminium på omtrent 1,7 milliarder dollar i 2023. Amerikanske tjenestepersoner sier imidlertid at tiltakene er utformet for å forhindre en forventet importvekst og beskytte det amerikanske markedet.

