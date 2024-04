Tesla-aksjen ned 65 prosent

Mandag falt Tesla-aksjen nye 3,4 prosent til 142,05 dollar. Siden 18. juli 2023 har Tesla-aksjen dermed falt 51,5 prosent og siden toppen den 4. november 2021 er aksjen ned over 65 prosent. Aksjen har utviklet en fallende hovedtrend. Siden årsskiftet har den også utviklet en fallende sekundærtrend som både kan åpne for fall til fjorårets laveste på 108 dollar og videre ned under 100 dollar. Bruddet på den tekniske støtten på 153,75-nivået åpnet også for at aksjen kan falle videre mot neste tekniske støtte på 123,50-nivået og kanskje fjorårets laveste. Den fallende tendensen i toppen av RSI-chartet har dominerte i RSI-chartet det siste året, samtidig som det er satt lavere topper og positive undertoner er blitt brutt i tur og orden. For å snu tendensen må RSI snu opp, bryte 50-nivået og den fallende trendlinjen. Det kan i så fall være det første signalet om at bunnen nærmer seg for denne gangen. I motsatt fall kan fallet fortsette.