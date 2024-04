Surt og søtt i bilsektoren

General Motors var blant tirsdagens store børsvinnere i USA. Aksjen var ved firetiden opp med nesten 5 prosent, etter at bilprodusenten la frem knallsterke tall for første kvartal. Inntjeningen på 2,62 dollar per aksje var 47 cent bedre enn ventet, mens topplinjen på 43,0 milliarder dollar oversteg konsensusestimatet med hele 1,1 milliard dollar. Omsetningen var opp med 7,6 prosent fra samme periode i fjor. Som om ikke det var nok, oppjusterte ledelsen sin guiding for hele 2024. Hovedårsaken er skyhøy etterspørsel i det nordamerikanske markedet, særlig etter lastebiler. Selv toppsjef Paul Jacobson stusset over den positive utviklingen, gitt renteoppgangen i området.

I motsetning til GM måtte Renault melde om et fall i inntektene fra bilsalg. Topplinjen i første kvartal overrasket likevel positivt, som følge av et solid bidrag fra selskapets finansieringsvirksomhet. Den relativt lave omsetningen skyldes blodfattig global etterspørsel og at en del rivaler har kuttet sine priser. Aksjekursen sank med 1 prosent.

I legemiddelbransjen leverte Novartis uventet sterk inntekts- og inntjeningsvekst, i tillegg til å oppjustere sin prognose for 2024. I år ventes salget å bli 8-12 prosent høyere enn i fjor, mens driftsresultatet angivelig skal øke med 10-15 prosent. I første kvartal bidro tre medikamenter – for behandling av henholdsvis hjertefeil, psoriasis og multippel sklerose – mest til veksten. Aksjen fikk et kursløft på 2 prosent.

Spotify-aksjen bød imidlertid på langt mer «action». Kursen var ved firetiden opp med 12 prosent, etter at strømmeselskapet for første gang i sin historie presenterte et bruttoresultat på mer enn en milliard euro. Kostnadskutt bidro til at driftsresultatet økte til rekordhøye 168 millioner euro, og begge tallene var langt bedre enn ventet. Antallet aktive brukere skuffet noe i første kvartal, men ledelsen spår en vekst fra 615 til 631 millioner i andre kvartal. Samtidig skal ytterligere besparelser styrke bruttomarginen til 28,1 prosent.