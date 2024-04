Vendepunktet i REC Silicon-aksjen

Vendepunkt i REC Silicon-aksjen

REC Silicon-aksjen har utviklet en fallende sekundærtrend innenfor den lengre, fallende hovedtrenden. I løpet av februar, mars og starten på april har aksjen utviklet en dobbel-bunn-formasjon med halslinje på 10,85-nivået. Da den ble brutt den 3. april åpnet det for oppgang mot 12,10 kroner. Den 10. april stanget aksjen opp til 12,04 kroner, før den korrigerte ned igjen. Aksjen har nå falt tilbake til den tekniske støtten ved halslinjen på 10,85-nivået og svinger opp mot teknisk motstand i området fra 11,10- til 11,25-nivået. Det må brytes på stigende omsetning for å åpne for ny oppgang mot 11,90-, 12,10- og kanskje 12,34 og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Aksjen kan også være i ferd med å utvikle en litt kompleks omvendt-hode-skulder-formasjon, med halslinje på 11,90-nivået. Brudd på det nivået kan i så fall åpne for videre oppgang mot 14,30 kroner og den tekniske motstanden i området 14,0 til 14,40 kroner. RSI har imidlertid brutt den bratte, positive undertonen. Det kan være et svakhetstegn. RSI tester nå det viktige 50-nivået. Holder den seg på oversiden kan det støtte fortsatt oppgang i stigningstakten og muligheter for nye støt opp i hovedchartet. I motsatt fall vil et brudd ned signalisere lavere stigningstakt. Da kan det også spøke for den videre oppgangen i hovedchartet. Et eventuelt brudd på 10,85-nivået kan signalisere at den fallende sekundærtrenden kan fortsette en stund til og kanskje åpne for ny testing av den tekniske støtten ned mot 10 kroner og bunnene fra februar og mars på 9,50-nivået.