Langt svakere enn ventet fra Tomra

– Det første kvartalet var nok et sterkt kvartal for Collection med fortsatt høy aktivitet i nye pantemarkeder (DRS), inkludert Romania, Victoria (Australia), Ungarn og Irland. (..) I forretningsområdene Recycling og Food var inntektene som ventet lave, noe som resulterte i et kvartal med svak lønnsomhet og en EBITA-margin på 5 prosent for konsernet, sier konsernsjef Tove Andersen.

Pante- og resirkuleringsselskapet hadde i første kvartal inntekter på 3.322 millioner kroner, mens det var ventet inntekter på 3.248 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet. EBITA kom inn på 176 millioner kroner, mot ventet 271 millioner.

I samme kvartal i fjor endte EBITA 277 millioner kroner. Inkludert restruktureringskostnader i forretningsområdet Food, endte EBITA på 158 millioner kroner.

Tomra (Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 3.322 3.239 Driftsresultat 111 234 Resultat før skatt 33 170 Resultat etter skatt 25 128



En opp og to ned

Tomras største forretningsområde er Collection, som selger panteautomater. Her var inntektsveksten i kvartalet på 15 prosent. Innenfor Recycling og Food gikk det imidlertid tyngre. Her var inntektene ned henholdsvis 16 og 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Innenfor Recycling falt ordreinngangen med 12 prosent i kvartalet, mens ordrereserven økte 9 prosent til 1.459 millioner kroner. I Food falt også ordreinngangen med 12 prosent i kvartalet, mens ordrereserven steg med 8 prosent til 1.380 millioner kroner.

– Ser vi fremover har vi samlet sett en rekordhøy ordrereserve innen Recycling og Food, samtidig som nye pantemarkeder har annonsert oppstart sent i 2024 og tidlig 2025. Vi har dessuten en spennende ny teknologiportefølje å tilby vår kunder i alle tre forretningsområder, sier Andersen.